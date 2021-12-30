Бельгиец готов приступить к тренировкам мадридского клуба.
Тибо Куртуа, Getty Images
30 декабря 2021, 18:59
Голкипер Тибо Куртуа может приступить к тренировкам мадридского Реала после паузы и будет готовиться ко встрече с Хетафе.
Как сообщает издание Marca, Куртуа сдал второй положительный тест на коронавирус и готов вернуться к работе с командой. Кроме того, первый негативный тест сдали полузащитники Феде Вальверде и Эдуардо Камавинга.
В данный момент на самоизоляции в Реале пребывает вингер Винисиус Жуниор и к нему присоединился нападающий Лука Йович.
Матч Хетафе – Реал в 19-м туре Примеры состоится в воскресенье, 2 января, и начнется в 15:00 по киевскому времени.