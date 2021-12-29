Испания

Четыре футболиста "сливочных" сдали положительные тесты на COVID-19.

Реал Мадрид на своем официальном сайте объявил о четырех новых случаях заражения коронавирусом в первой команде.

Среди футболистов "сливочных", которые сдали положительные тесты на COVID-19, оказались вратарь Тибо Куртуа, центральный полузащитник Федерико Вальверде, центральный хавбек Эдуардо Камавинга и вингер Винисиус Жуниор.

Напомним, следующий поединок "сливочных" запланирован на второе января 2022 года — в рамках Ла Лиги подопечным Карло Анчелотти будет противостоять Хетафе.

Учитывая то, что Тибо Куртуа не сможет принять участие в данном матче, место в воротах Реала, по всей видимости, займет украинский голкипер Андрей Лунин, который ранее сдал отрицательный тест на коронавирус.