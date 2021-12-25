Англия

"Сороки" рассматривают возможность подписания украинца.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает El Nacional.

Ньюкасл планирует укрепить вратарскую позицию и рассматривает возможность подписания Лунина. Ожидается, что Реал не станет возражать против ухода украинца и уже присмотрел ему на замену Дани Карденаса из Леванте.

Ранее сообщалось, что в подписании Лунина также заинтересованы Лилль и два испанских клуба.

В текущем сезоне 22-летний страж ворот не провел ни одного поединка в составе Реала.