Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 19 тура испанской Ла Лиги Валенсия в домашнем матче уступила Эспаньолу со счетом 1:2.

Счет в матче открыл хавбек Валенсии Альдерете на 51 минуте поединка с передаче от Элдера Кошты.

Однако под конец поединка, когда Дуро оставил Валенсию в меньшинстве, Эспаньол отыгрался и вышел вперед. Де Томас реализовал 11-метровый удар, а на 88 Пуадо принес команде из Барселоны победу.

Валенсия — Эспаньол 1:2

Голы: Альдарете, 51 — Де Томас, 83, Пуадо, 88

Валенсия: Силлессен, Тьерри Коррейя (Ирансо, 78), Альдерете, Гильямон, Хесус Васкес (Пиччини, 67), Васс (Куандреди, 84), Солер, Гедеш, Элдер Кошта (Черышев, 84), Макси Гомес, Дуро.

Эспаньол: Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер, Баре (Морланес, 82), Меламед (Хиль, 71), Алеиш Видаль (Каррерас, 81), де Томас, Эмбарба (Пуадо, 61), Морон (Димата, 71).

Предупреждения: Коррейя, Гедеш, Меламед, Васс, Ирансо, Хиль, Дуро, Педроса.

Удаление: Дуро.