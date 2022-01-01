Испания

Нападающий Бетиса помог своей команды завершить год в тройке лидеров.

Севильский Бетис завершил 2021 год с существенным прогрессом, обеспечив себе третью строчку в турнирной таблице испанской Ла Лиги перед непродолжительной рождественской паузой.

Ключевым футболистом на данном отрезке для команды Мануэля Пеллегрини стал нападающий Хуанми, который ведет свою результативную серию в чемпионате с середины ноября, отличившись в декабре в каждом из трех поединков — против Барселоны (1:0), Реала Сосьедад (4:0) и Атлетика (2:3).

Как итог, в конкуренции за право называться лучшим игроком заключительного месяца минувшего года против Эдера Милитао (Реал), Лукаса Окампоса (Севилья), Альваро Гарсии (Райо Вальекано), Дамиана Суареса (Хетафе), Хорхе Молины (Гранады) и Уго Дуро (Валенсия), 28-летний футболист сумел собрать наибольшее количество зрительских симпатий.

Отметим, что в рейтинге бомбардиров Хуанми, у которого на данный момент 11 голов в Ла Лиге, опережает только нападающий мадридского Реала Карим Бензема.

Таким образом, форвард Бетиса стал следующим после еще одного игрока "галактикос", Винисиуса Жуниора, обладателем данной почетной награды.