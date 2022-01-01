Наставник Реала высказался о ситуации с вратарями своей команды.
карло анчелотти, getty images
01 января 2022, 23:09
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти высказался о голкиперах "королевского клуба" Тибо Куртуа и Андрее Лунине.
Наставник заявил, что украинский вратарь не имеет игровой практики из-за слишком высокого уровня игры бельгийца.
"У Андрея нет игровой практики потому что наш первый номер — лучший вратарь мира. Он это понимает, я это понимаю.
Лунин создает хорошую конкуренцию. У него масса хороший качеств, которые позволят ему добиться успеха в карьере", — приводит слова Анчелотти As.
Напомним, Андрей Лунин перебрался в мадридский Реал из луганской Зари в 2018 году и с тех пор сыграл всего один официальный матч за свой клуб.
Ранее сообщалось об интересе Ньюкасла к украинскому голкиперу.