Испания

Наставник Реала высказался о ситуации с вратарями своей команды.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти высказался о голкиперах "королевского клуба" Тибо Куртуа и Андрее Лунине.

Наставник заявил, что украинский вратарь не имеет игровой практики из-за слишком высокого уровня игры бельгийца.

"У Андрея нет игровой практики потому что наш первый номер — лучший вратарь мира. Он это понимает, я это понимаю.

Лунин создает хорошую конкуренцию. У него масса хороший качеств, которые позволят ему добиться успеха в карьере", — приводит слова Анчелотти As.

Напомним, Андрей Лунин перебрался в мадридский Реал из луганской Зари в 2018 году и с тех пор сыграл всего один официальный матч за свой клуб.

Ранее сообщалось об интересе Ньюкасла к украинскому голкиперу.