Испания

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура чемпионата Испании-2021/22.

В поединке в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги нас ожидает противостояние между Мальоркой и каталонской Барселоной, которое пройдет на стадионе Визит Мальорка Эстади.

Мальорка — Барселона

Воскресенье, 2 января, 22:00. Визит Мальорка Эстади, Пальма де Майорка. Главный арбитр — Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия, Испания). Прямая трансляция на Megogo.

Очередная волна пандемии COVID-19 накрыла Европу, в результате чего вновь вынужден страдать футбол. В Англии с повсеместными вспышками заболеваемости борются достаточно радикально — переносами матчей, однако подобному примеру следуют далеко не все страны. Испании придется возвращаться с рождественской паузы в ситуации, когда в клубах число заразившихся футболистов и представителей персонала вполне уверенно переваливает за отметку в 10 человек, однако местные футбольные органы стараются всеми доступными способами избежать нарушений календаря.

Результаты подобной политики мы увидим в предстоящей игре с участием каталонской Барселоны и Мальорки. У обеих команд ситуация с заболеваемостью похожа на катастрофу, поэтому Луис Гарсия и Хави не смогут рассчитывать на многих футболистов основного состава своих команд. Если посмотреть на эту проблему с другой стороны, то проблемы с COVID-19 помогут уравнять шансы команд на победу, хотя с "блаугранас" в их текущем положении это и не было первоочередной необходимостью.

Барселона под руководством Хави побеждает слишком редко для того, чтобы вообще на что-то претендовать по ходу текущего сезона. К примеру, у команды была безвыигрышная серия в начале декабря прошлого года, когда она серьезно сбавила ход в Ла Лиге и Лиги чемпионов УЕФА, в результате чего теперь будет весной экзаменовать новый для себя еврокубковый турнир, и при этом как-то карабкаться в привычную зону топ-4 в чемпионате. У Мальорки долгосрочные планы куда более скромные, но в отдельно взятой дуэли она вовсе не против отобрать очки у именитого оппонента.

По версии букмекеров, фаворита в предстоящем противостоянии определить не так уж и просто. Так, на победу Барселоны предлагается коэффициент 2,26, тогда как потенциальный успех Мальорки оценивается показателем 3,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,25.

Не сыграют: Родригес, де Галаррета, Коста, Мбоула, Севилья, Кубо, Санчес, Седлар, Лаго, Хоппе, Райлло, Грейф — Бускетс, Гави, Депай, Альба, Дест, Коутиньо, Роберто, Абде, Фати, Дембеле, Бальде, Брайтвейт, Педри, Алвес, Ваге.

Под вопросом: Ндиай — ...

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