Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 19-го тура испанской Примеры, в котором сыграют Хетафе и мадридский Реал.

2022-й го для испанской Ла Лиги начнется с мадридского дерби между Хетафе и Реалом.

Кике Флорес, на фоне победы над Осасуной (1:0), решил использовать с первых минут Кабасо на правом фланге обороны, в то время как Дамиан Суарес отправился в пару центральных защитников к Митровичу.

Карло Анчелотти, после победы в классическом противостоянии над баскским Атлетиком (2:1), предпочел увидеть Давида Алабу в центре защиты, Каземиро и Модрич вернулись в центр поля, а Асенсио и Родриго составят крылья атаки. Андрей Лунин, вопреки надеждам украинских болельщиков, остался на скамейке запасных.

Хетафе: Сория — Кабасо, Суарес, Митрович, Куэнка — Аленья, Арамбари, Максимович, Оливера — Унал, Рамирес.

Запасные: Рубен, Конде, Ньом, Флорентино, Мата, Силва, Янкто, Иглесиас, Тимор.



Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Родриго.