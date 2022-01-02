Испания

Стали известны составы команд на матч Ла Лиги.

Барселона в рамках поединка девятнадцатого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Мальорке.

Хави Эрнандес в условиях ограниченного выбора состава доверил место в основе Акшомашу, Джужле и Люку Де Йонгу.

Мальорка: Рейна — Маффео, Руссо, Вальен, Хауме — Баба, Батталья — Санчес, Родригес, Ли Кан-Ин — Анхель

Запасные: Роман, Пратс, Севилья, Гайя, Галаррета, Оливан, Куэтглас, Ниньо, Мбула, Седлар, Льябрес, Састре

Барселона: Тер Штеген — Араухо, Пике, Гарсия, Мингеса — Нико, Ф. Де Йонг, Пуч — Акшомаш, Л. Де Йонг, Джужла

Запасные: Ленгле, Умтити, Мармол, Санс, Хайме, Комас, Нето, Де Вега, Пенья, Эстанис

Матч Мальорка – Барселона состоится в воскресенье, 2 января, и начнется в 22:00 по киевскому времени.