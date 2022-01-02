Испания

Гол Люка Де Йонга принес "сине-гранатовым" три балла.

Барселона в рамках поединка чемпионата Испании отправилась в гости к Мальорке. Хави Эрнандес в условиях ограниченных кадровых возможностей выставил в старте Мингесу, Пуча и Люка Де Йонга. С первых минут встречи каталонцы забрали мяч под свой контроль и пытались создать опасный момент у ворот соперника.

Первый действительно стоящий шанс возник уже в середине первой половины игры, когда Люк Де Йонг краем ноги протолкнул мяч в ворота после паса партнера, но угодил в каркас ворот. А уже в следующей атаке Люк Де Йонг пробил в падении через себя после подачи с фланга — мяч сотряс перекладину ворот Мальорки.

Хозяева довольно редко подбирались к воротам оппонента и не отметились ничем интересным, кроме нескольких ударов издали. Барселона, в свою очередь, добилась цели под занавес тайма - Люк Де Йонг перевисел соперника в чужой штрафной площади и головой переправил мяч в ворота. 0:1.

Мальорка активно начала вторую половину игры, но ничего опасного создать не смогла. Барселона же свой шанс имела - Жерар Пике пробил головой с дальней штанги после подачи с фланга — на пути у мяча стал защитник.

После этого команды поочередно владели игровой инициативой. Барселона старалась применять прессинг, чтобы даже не подпускать соперника к своим воротам. Мальорка смогла организовать лишь финальный штурм, но вполне могла сравнять счет - Хайме Коста пробивал в одно касание из убойной позиции в чужой штрафной, но Тер Штеген чудом выручил свою команду. Финальный свисток главного арбитра встречи зафиксировал победу каталонцев.

Мальорка - Барселона 0:1

Гол: Л. Де Йонг, 44

Мальорка: Рейна — Маффео, Руссо, Вальент, Хауме — Баба (Руис, 61), Батталья — Санчес (Мбула, 70), Родригес, Ли Кан-Ин (Льябрес, 71) — Анхель (Ниньо, 61)

Барселона: Тер Штеген — Араухо, Пике, Гарсия, Мингеса (Ленгле, 76) — Нико (Санс, 71), Ф. Де Йонг, Пуч — Акшомаш (Эстанис, 80), Л. Де Йонг, Джужла

Предупреждения: Коста, Пратс, Маффео, Родригес, Вальент — Джужла, Ленгле