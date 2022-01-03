Испания

Каталонцы поддержат своего воспитанника, перенесшего операцию.

Контракт полузащитника каталонской Барселоны Серхи Роберто приближается к своему завершению, а текущее зимнее трансферное окно может стать последним для футболиста в стане "блаугранас".

29-летний исполнитель имеет полное право начинать переговоры с другими клубами относительно своего возможного трансфера, однако в руководстве его нынешней команды намерены продлить отношения с определенной оговоркой — заработная плата испанца будет уменьшена.

В начале декабря Роберто перенес операцию на бедре, в результате чего пропустил матчи своей команды в завершении прошлого года, а его возвращение на поле ожидается лишь к апрелю 2022 года.

Данный факт нисколько не тревожит Барселону, так как Хави все равно видит в футболисте качественную возможность для ротации стартового состава.

С точки зрения высвобождения ресурсов для подписания новых футболистов, в частности — Феррана Торреса, данный вариант для "сине-гранатовых" был бы также наиболее предпочтительным, так как позволит и сократить фонд зарплаты, и закрыть кадровый вопрос сразу на нескольких позициях, что в совокупности ставит данную сделку на приоритетную позицию.

В текущем сезоне Серхи Роберто успел сыграть в 12 матчах, забив два гола и отдав одну голевую передачу.