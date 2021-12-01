Сроки восстановления испанского хавбека "блаугранас" пока неизвестны.
Серхи Роберто, Getty Images
01 декабря 2021, 18:18
Полузащитник Барселоны Серхи Роберто в скором времени будет вынужден перенести операцию на правом бедре. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас".
Напомним, 29-летний испанец получил повреждение на одной из тренировок в конце октября.
Сроки восстановления после предстоящей операции пока неизвестны.
В нынешнем сезоне Роберто провел 12 поединков, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Педри не сможет помочь Барселоне до конца года.