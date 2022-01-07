Испания

Football.ua — о главном в минувшем году в Ла Лиге.

Продолжаем подводить итоги 2021-го года. В очередном материале поговорим о главных событиях на Пиренеях. Две стороны мадридского Атлетико, победа Вильярреала в Лиге Европы и многое другое.

Команда года: Атлетико Мадрид/Реал Мадрид

Здесь сложно выделить кого-то одного, поэтому мы предоставим выбор вам.

Итак, какие аргументы есть в пользу обоих мадридских грандов? Об Атлетико и говорить особо нечего, вы и так все хорошо помните.

"Матрасники" оказались чуточку стабильнее конкурентов в лице Реала и Барселоны, за счет великолепной формы Луиса Суареса и блестящих морально-волевых качеств сумевшие таки выстрадать долгожданное чемпионство, первое с 2014 года!

Множество очков клуб набрал за счет вырванных на зубах победах в концовках, ко двору пришелся и упомянутый выше уругваец, столь небрежно и попросту по-свински выкинутый из Барселоны "гением" Жозепом Бартомеу. 21 гол говорят сами за себя. Такой нападающий каталонцам бы точно пригодился, а так они тупо усилили прямого конкурента, повторив аналогичный трюк с Давидом Вильей, также взявшим с "индейцами" чемпионский титул в первый же год после перехода на Висенте Кальдерон.

Атлетико в прошлом сезоне располагал второй по силе атакой в Примере (67, столько же у злейших врагов из Реала), а также лучшей обороной (25, на три мяча меньше "сливочных").

Мы уже упомянули Луиса Суареса, как одного из главных творцов несколько неожиданного триумфа "матрасников", но стоит отметить и великолепного Яна Облака с его невероятными 18-ю "сухими" матчами в сезоне!

Короче говоря, заслуженное чемпионство, второе при каденции "Эль Чоло" Симеоне. Мы бы не дали в эту рубрику Реал, однако смазанный первый круг Атлетико в этой кампании вкупе с фантастическими результатами "бланкос" несколько изменили расклад сил.

Даже несмотря на отсутствие каких-либо трофеев в прошлом сезоне назвать выступления мадридского Реала провальными язык не повернется! Да, все-таки не удалось обойти заклятых друзей из другой части испанской столицы на ленточке, однако со всеми травмами и ковидными обстоятельствами в команде борьба за золотые медали до последнего тура и полуфинал Лиги чемпионов – это очень и очень солидно. Единственный провал по полной программе случился лишь в Кубке Короля с Алькояно (1:2), но ту неудачу уже давно и все позабыли (жаль нам лишь Андрея Лунина!), а со вторым уходом Зинедина Зидана и возвращением его учителя Карло Анчелотти ситуация стала еще лучше!

"Сливочные" очень круто провели первый круг сезона-2021/22 по всем фронтам. В главном еврокубке добыли 5 побед в 6 играх, дважды хлопнув конкурентоспособный Интер, а единственное поражение от Шерифа вышло чертовски нелогичным и не является следствием такой уж сильной недооценки чемпиона Молдавии.

В Ла Лиге у банды "Папы" Карло все тоже в полном ажуре. Рождество клуб встретил на железобетонном первом месте в таблице с преимуществом в восемь очков перед Севильей, в 17 (!) над Атлетико, в 18 над Барселоной (правда, у "нервионцев" и "матрасников" есть по одной игре в запасе, но сути дела это не меняет!).

Новыми красками заиграл Винисиус (о нем мы еще поговорим ниже), продолжает рвать и метать Карим Бензема, стабильно крут Тибо Куртуа, бессменная тройка в центре поля показывает, что есть еще порох в пороховницах (и ого-го как есть!), даже Лука Йович успел неплохо себя проявить.

Словом, есть резонные подозрения, что Карло Анчелотти установит новый рекорд, взяв чемпионский титул в последней из топ-5 лиг Европы.

Мы же предлагаем вам самим выбрать лучший коллектив на ваше усмотрение.

Победитель еврокубка: Вильярреал

Лигу Европы уже давно впору переименовать в УЕФА Лигу Унаи Эмери. Нет, серьезно, баск словно подписал какой-то договор с потусторонними силами, обменяв свою заграничную карьеру на локальные успехи в родной Испании.

Очередным везунчиком в этом смысле оказался Вильярреал. Скромный, но чертовски симпатичный коллектив, которому после досадных исторических неудач, вроде знаменитого промаха Рикельме в полуфинале Лиги чемпионов-2005/06 против Арсенала, наконец-то воздалось за былые злоключения.

"Подводники" очень уверенно преодолели барьер группового этапа, набрав 16 очков из 18 возможных в компании с Маккаби Тель-Авив, Сивасспором и Карабахом, затем уверенно прошагав до решающего матча в Гданьске.

В 1/8 финала был пройден крепкий Зальцбург, затем, к сожалению для украинской публики, киевское Динамо, причем без шума и пыли, далее тезки "бело-синих" из Загреба, и на десерт лондонский Арсенал Микеля Артеты. Кстати, бывший клуб Унаи Эмери.

Несмотря на столь уверенные результаты мало кто всерьез ставил на дерзких испанцев в финальной встрече с Манчестер Юнайтед. Тем не менее, они смогли в очередной раз удивить всех, проведя очень уверенную игру и не позволив Оле Гуннару Сульшеру выиграть первый трофей у руля "красных дьяволов".

Ну, а серия пенальти с решающим выстрелом кипера "желтой субмарины" Херонимо Рулли и промахом Давида де Хеа навсегда вошла в историю европейского футбола.

Помимо самого факта первого трофея в истории Вильярреала (!) он еще и вернулся в Лигу чемпионов спустя долгих 10 лет, где вскоре сразится с Ювентусом в 1/8 финала.

Открытие года: Райо Вальекано

В нашем традиционном представлении новичков Примеры минувшим летом мы предрекали вернувшемуся в элиту Райо тяжелую борьбу за выживание с неплохими шансами вернуться туда, откуда он и прибыл. Но "пчелы" сумели посрамить всех скептиков и критиков.

Во-первых, подмадридский клуб качественно поработал на трансферном рынке, один переход Радамеля Фалькао чего стоит (!), во-вторых, наставник Андони Ираола привил команде не менталитет аутсайдера, а амбиции на нечто большее.

Итог как на ладони – четвертое место прямиком за еще одной сенсацией сезона Бетисом (о нем ниже) в зоне Лиги чемпионов, попутно обыграна Барселона (Фалькао!), а во встрече с Реалом Вальекано не хватило самой малости для ничьей. Короче, вам определенно стоит более пристально присмотреться к этой самобытной команде!

Прогресс года: Бетис

Симпатичный коллектив Мануэля Пеллегрини в минувшей кампании занял довольно солидное шестое место в Примере, вернувшись в еврокубки, где уже успел выйти из группы.

Пройти питерский Зенит в стыковых матчах за право попадания в 1/8 финала Лиги Европы в текущем сезоне Бетису вполне по силам.

Помимо качественных результатов в Европе "огурцы" еще и блестяще выступают в чемпионате! И где тот самый пресловутый фактор загруженности в еврокубках?

Промежуточное третье место в зоне Лиги чемпионов с четырехочковым отрывом от мадридского Атлетико – просто потрясающий результат! Попутно севильцы еще и грохнули крепкий Реал Сосьедад, к слову, также приятную неожиданность уходящего года, с внушительным счетом 4:0, так что стоит ждать от команды мини-сенсации.

Не факт, что с учетом занятости в плей-офф Лиги Европы "зелено-белым" удастся удержаться в четверке, но кто знает. Состав по именам выглядит солидно даже по меркам главного еврокубка – Клаудио Браво, Марк Бартра, Эктор Бельерин, победитель Евро-2016 в составе сборной Португалии Виллиам Карвалью, Андрес Гуардадо, чемпион мира-2018 Набиль Фекир, Борха Иглесиас, Виллиан Жозе, Хуанми – просто вау! Похоже чилийский "Инженер" сколотил еще один самобытный коллективчик:-)

Регресс года: Барселона

Очевидный кандидат, которого впору было бы даже назвать "провалом года", но ограничимся исключительно "регрессом".

Итак, уход одиозного Жозепа Бартомеу не сильно наладил дела в каталонском клубе. Выжженную землю и груду долгов, оставшуюся после опального чиновника, предстоит расхлебывать еще долго, так что необходимо предоставить время вернувшемуся на пост президента Жоану Лапорте.

По сути, стабильность в стане "блауграны" сейчас присутствует лишь в верхушке, да и то с оговорками, а вот далее все не очень радужно.

Команда продолжает разрушать свой имидж в глазах мировой общественности, впервые в истории вылетела из группы ЛЧ в Лигу Европы, где также не выглядит явным фаворитом на победу в турнире, а в Примере после относительно успешного прошлого сезона располагается на позорной седьмой строчке!

В четверке то Барса просто обязана оказаться, пусть и есть определенные сомнения, но сейчас гораздо важнее не это, а новый проект, который вознамерились построить на Камп Ноу Лапорта и легендарная фигура "блауграны" – Хави. Пока получается так себе, но ведь и Киев не сразу строился, так что необходимо дать гениальному в прошлом дирижеру центра поля время. Подкреплять его амбиции финансовыми вливаниями пока не представляется возможным в полной мере из-за чудовищного долга Барселоны, однако вскоре президент "кулес" наверняка сумеет стабилизировать ситуацию (ему не впервой!), так что будем посмотреть. Тем более, что даже в таком положении бронзовый призер чемпионата Испании может позволить себе трансфер Феррана Торреса из Манчестер Сити за приличные деньги!

Даже уход Лео Месси следует воспринимать как-то по-философски. Да, икона и лучший игрок в истории клуба при довольно мутных и странных обстоятельствах покинул столицу Каталонии, но это как минимум позволило Барсе существенно освежить зарплатную ведомость, заявить новичков, да и потом, через несколько лет аргентинец и так бы покидал команду, так что подобное прощание даже к лучшему. Вместо вечных надежд на гений Месси и его способности, которые в последние годы жестоко разбивались в пух и прах о Рому, Ливерпуль и Баварию, "сине-гранатовые" будут строить именно работающую СИСТЕМУ, что в обозримом будущем может принести свои плоды.

Но это дела ближайших лет, а пока констатируем – 2021-й год, наверное, худший в истории Барселоны.

Лучший игрок года: Карим Бензема (Реал Мадрид)

Думаем, ни у кого не возникало сомнений, кто будет в этой рубрикеJ

Если бы Лео Месси не покинул стан каталонцев, а продолжил бы тащить клуб на своих плечах, то, может, мы бы серьезно поломали голову, кому отдать эту награду, но отъезд аргентинца в ПСЖ попросту не оставил нам выбора.

Даже при всех подвигах Лионеля в прошлом сезоне Карим оказывал не меньшее, а возможно и большее влияние на результаты Реала, что отчетливо проявляется и в этом сезоне!

15+11 в 18 матчах Примеры – это просто какой-то космический уровень, так француз еще и присовокупил к ним 5+1 в 5 встречах в Лиге чемпионов.

Короче говоря, Бензема определенно лучший игрок этого года в Испании, и этим все сказано.

Открытие года среди игроков: Винисиус (Реал Мадрид)

И здесь также конкуренции нет и быть не могло! Метаморфозы с бразильцем в этой кампании уже сполна компенсируют весь скепсис по отношению к возвращению Анчелотти на Сантьяго Барнабеу. Нет сомнений, что нынешняя уверенность "Вини" в своих силах была бы невозможна без влияния "Папы" Карло.

Некогда слывший всадником без головы вингер наконец-то начал попадать по воротам, показал всем, что и с игровым интеллектом у него тоже полный порядок.

Ну а его тандем с Каримом Бензема уже наводит шороху на всю футбольную Европу и то ли еще будет!

Лучший молодой игрок года: Педри (Барселона)

Мало кто мог предположить, что рожденный на Канарских островах паренек Педри Гонсалес Лопес сумеет за столь короткий срок стать безусловным лидером центра поля Барселоны, выдав какой-то монструозный прогресс в прошлом сезоне.

Нынешних каталонцев уже невозможно себе представить без него, а эксплуатация игрока тренерами "сине-гранатовых" и сборной Испании даже несколько напрягает – 73 матча с сентября прошлого года во всех турнирах, и два отыгранных международных турнира кряду – Евро-2020 и летние Олимпийские игры в Токио.

Не исключено, что столь интенсивный график привел к нынешним проблемам Педри со здоровьем – он не играл в футбол с 21 августа (!), но клуб надеется, что в будущем году юный бриллиант как можно скорее вернется на поле.

Старания испанца не прошли незаметно. На церемонии награждения Золотого мяча он удостоился премии Golden Boy-2021 от France Football.

Вряд ли когда-то он сумеет поднять над головой и главный индивидуальный приз в спорте №1, так как игроки его амплуа, как правило, не котируются столь высоко в рейтинге французского издания, однако это и не важно. На наших глазах зажигается новая звезда.

Лучший тренер года: Унаи Эмери/Диего Симеоне

Опять же, если бы не чудовищные выступления Атлетико в Примере и Лиге чемпионов в этом сезоне, то стоило бы наградить Диего Симеоне безоговорочной наградой тренеру года, но прямо сейчас есть ощущение, что с этим составом "матрасники" попросту переросли своего наставника, а не наоборот. Но все же второе чемпионство при каденции легендарного аргентинца все равно дорогого стоит, так что он просто не мог не оказаться здесь!

Конкуренцию "Эль Чоло" сегодня составит Унаи Эмери. Его Вильярреал несколько смазал концовку прошлого сезона, заняв по итогу всего восьмое место, а также очень тяжело вкатился в кампанию-21/22, поправив свои дела в Примере лишь сейчас, но все это затмевается победой в Лиге Европы и последующем участии в Лиге чемпионов УЕФА.

Для скромного Вильярреал подобные события стоят хоть места в середине таблицы в этом сезоне! Баска звали на Эстадио де ла Серамика именно за его умение выжимать все соки из своих команд в кубковых турнирах, что по итогу оказалось верным утверждением.

А кто больше заслужил эту награду решать вам.