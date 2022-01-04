Испания

"Нервионцы" набрали три очка благодаря голу Окампоса.

Севилья в рамках поединка девятнадцатого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Кадису и добилась минимальной победы.

Судьбу встречи решил точный удар Окампоса во второй половине игры. Благодаря этому "нервионцы" смогли приблизиться к Реалу на расстояние пяти баллов.

Кадис — Севилья 0:1

Гол: Окампос, 58

Кадис: Ледесма — Акапо, Ароян, Виктор Чуст (Карселен, 62), Эспино — Йонссон (Алехо, 62), Кальдерон (Алекс Фернандес, 55), Аларкон, Осмайич (Андоне, 55) — Негредо, Чапела (Собрино, 77).

Севилья: Буну — Гудель, Акунья, Диего Карлос, Аугустинссон (Оскар Родригес, 86)- Окампос, Ракитич, Фернандо (Рекик, 55), Жордан, Гомес (Оливер Торрес, 86) — Иван Ромеро (Мунир, 71).

Предупреждение: Аугустинссон