Наставник Реала рассказал о ситуации со своим футболистом.
карло анчелотти, marca
05 января 2022, 14:08
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал о ситуации вокруг Гарета Бэйла.
Специалист считает, что плохая форма футболиста — следствие боязни получить травму.
"Бэйл не травмирован, но он не чувствует себя комфортно. Он боится получить травму и мы должны принять это.
Не публиковать новости о травме футболиста — это нормально, мы должны уважать личную жизнь футболиста. Мы надеемся, что он вернется в общую группу на матч с Валенсией", — приводит слова Анчелотти Marca.
В текущем сезоне Бэйл провел всего три матча за Реал, отметившись одним забитым мячом.
Контракт футболиста с Реалом рассчитан до лета 2022 года.
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