Испания

Наставник Реала рассказал о ситуации со своим футболистом.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал о ситуации вокруг Гарета Бэйла.

Специалист считает, что плохая форма футболиста — следствие боязни получить травму.

"Бэйл не травмирован, но он не чувствует себя комфортно. Он боится получить травму и мы должны принять это.

Не публиковать новости о травме футболиста — это нормально, мы должны уважать личную жизнь футболиста. Мы надеемся, что он вернется в общую группу на матч с Валенсией", — приводит слова Анчелотти Marca.

В текущем сезоне Бэйл провел всего три матча за Реал, отметившись одним забитым мячом.

Контракт футболиста с Реалом рассчитан до лета 2022 года.

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