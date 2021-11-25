Испания

Валлийский футболист доволен жизнью в столице Испании.

Агент Гарета Бэйла, Джонатан Барнетт, прокомментировал ситуацию с игроком и его недавнюю травму в расположении национальной команды.

"Болельщики Реала ужасно относятся к Гарету. Посмотрим, останется ли он тут в следующем сезоне. Он живет здесь со своей семьей, он любит Мадрид.

Ему не повезло с травмой, но он должен был сыграть за Уэльс, важно пробиться на чемпионат мира. Любой может получить травму, но не повезло ему", – рассказал Барнетт в интервью El Chiringuito.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 3 поединка в футболке "сливочных", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Бэйл пропустит 2-3 недели из-за повреждения.