Испания

Состоялись очередные поединки 1/16 финала Кубка Испании.

Сегодня проходит большинство матчей 1/16 финала Кубка Испании, в которых фавориты из Ла Лиги одержали победы.

В первых двух матчах Валенсия и Мальорка одержали минимальные победы со счетом 2:1 над Картахеной и Эйбаром соответственно.

Победу "летучим мышам" принесли забитые мячи Солера и Черышева, а у хозяев единственным голом отметился Ортуньо, реализовавший пенальти. Мальорка прошла в следующую стадию турнира благодаря точным ударам Гайя и Анхеля Родригеса, у хозяев гол записан в актив бывшего нападающего донецкого Шахтера и львовских Карпат Густаво Бланко Лещука.

Картахена — Валенсия 1:2

Голы: Ортуньо, 75 (с пенальти) — Солер, 35, Черышев, 90+3.

Эйбар — Мальорка 1:2

Голы: Бланко Лещук, 45 — Гайя, 68, Анхель Родригес, 82.

Реал Сосьедад в гостях минимально обыграл Леганес со счетом 3:2. В составе победителей свое имя на табло записали Исак и Ойарсабаль, оформивший дубль. У проигравших оформленным дублем отметился Муньос.

Леганес — Реал Сосьедад 2:3

Голы: Муньос, 60, 70 — Исак, 8, Ойарсабаль, 43, 74 (с пенальти).

В еще одной встрече Барселона под руководством Хави добилась волевой победы над Линаресом со счетом 2:1. Победу каталонскому клубу принесли забитые мячи в исполнении Дембеле и Джужлы, а у хозяев первым отметился Луис Диас.

Линарес — Барселона 1:2

Голы: Луис Диас, 19 — Дембеле, 63, Джужла, 69.

Барселона: Нето — Мингеса, Араухо (Пике, 46), Гарсия, Альба — Алвес, Бускетс, Пуч (де Йонг, 46 (Санс, 74)) — Нико Гонсалес, Джужла, Ахомаш (Дембеле, 46).