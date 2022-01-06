Испания

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Мадридский Реал в поединке 1/16 финала Кубка Испании испытал куда меньше проблем с менее статусным соперником, чем каталонская Барселона, обыграв Алькояно со счетом 3:1 на чужом поле. Украинский голкипер Андрей Лунин отыграл этот матч в полном объеме, оставил о себе приятное впечатление со стороны болельщиков и тренерского штаба, однако пропустил свой очередной мяч за время немногочисленных выступлений в футболке "сливочных".

Обзор матча:

Алькояно — Реал 1:3

Голы: Дани Вега, 66 — Милитао, 39, Асенсио, 77, Иско, 79

Алькояно: Фигерас — Кастельяно, Бланко (Рауль Гонсалес, 60), Феррис, Карбонелли, Миранда (Гарсия, 60), Касанова, Энди (Серда, 60) — Гаспар, Дани Вега, Мурад.

Реал: Лунин — Начо, Алаба (Вальехо, 86), Милитао, Марсело — Каземиро, Вальверде, Камавинга (Иско, 78), Азар (Кроос, 78) — Мариано Диас (Асенсио, 48), Родриго (Себальос, 86).

Предупреждения: Карбонелли, Касанова, Феррис — Камавинга, Родриго.