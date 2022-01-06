Испания

Турецкий футболист заметно прогрессирует во французском коллективе.

Мадридский Атлетико в текущее зимнее трансферное окно оказался перед необходимостью искать замену своему правому защитнику Кирану Триппьеру, в чьих услугах заинтересован английский Ньюкасл.

"Матрасники" в качестве одной из приоритетных опций решили рассмотреть возможность приобретения игрока обороны французского Лилля Зеки Челика, чей заметный прогресс после прихода в стан "догов" летом 2018 года не остался незамеченным со стороны именитых европейских клубов.

Действующие чемпионы Испании запросили информацию о потенциальной сумме отступных, и, как сообщает журналист итальянского ресурса CalcioMercato Маттео Моретто, в ответ услышали диапазон от 15 до 20 млн евро, которые хотел бы получить чемпион Франции за 24-летнего футболиста, чей контракт завершается летом следующего года.

В текущем сезоне Челик провел 21 матч, отличившись одним голом.