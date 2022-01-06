Испания

Наставник Севильи убежден, что его команде необходимы новые футболисты.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги считает, что его команде необходимо качественное усиление в зимнее трансферное окно.

Об этом он заявил на фоне участившихся случаев заражения коронавирусом, а также травм некоторых футболистов.

"Нам уже давно нужно усиление. Трансферный рынок открыт и теперь у меня есть вопросы к Мончи, потому что новые игроки нужны как можно скорее. Нам на каждую позицию нужен футболист. Коронавирус, травмы.. Кубок Африки оставляет нас с двумя нападающими в команде.

Важно, чтобы Мончи тоже осознавал проблемы глубины состава", — приводит слова Лопетеги Marca.

В это трансферное окно Севилья уже пыталась подписать Мартиаля на правах аренды, но получила отказ.

Кроме того, сообщалось об интересе "нервионцев" к Кулусевски.