Шведский вингер может перебраться в Ла Лигу.
Деян Кулусевски, getty images
04 января 2022, 18:35
Деян Кулусевски, который с большой долей вероятности покинет Ювентус в ближайшее время, заинтересовал Севилью.
Как сообщает издание Calciomercato, "нервионцы" готовы навязать борьбу лондонским клубам — Арсеналу и Тоттенхэму.
В текущем сезоне Кулусевски провел 21 поединок в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и тремя ассистами, а в активе Маккени имеется 18 матчей и два гола.
Напомним, что Ювентус требует у Тоттенхэма 70 миллионов евро за Деяна Кулусевски и Уэстона Маккенни