Испания

Шведский вингер может перебраться в Ла Лигу.

Деян Кулусевски, который с большой долей вероятности покинет Ювентус в ближайшее время, заинтересовал Севилью.

Как сообщает издание Calciomercato, "нервионцы" готовы навязать борьбу лондонским клубам — Арсеналу и Тоттенхэму.

В текущем сезоне Кулусевски провел 21 поединок в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и тремя ассистами, а в активе Маккени имеется 18 матчей и два гола.

Напомним, что Ювентус требует у Тоттенхэма 70 миллионов евро за Деяна Кулусевски и Уэстона Маккенни