Испания

Риккардо Орсолини может перебраться чемпионат Испании.

Нападающий Болоньи Риккардо Орсолини привлек своей игрой внимание Севильи.

Представитель чемпионата Испании намерен подписать футболиста в это трансферное окно и переквалифицировать его в атакующие хавбеки.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, в нем видят потенциальную замену травмированным Сусо и Ламеле. Севилья намерена взять Орсолини в аренду с последующим правом выкупа, тогда как Болонья планирует осуществить полноценный трансфер.

В текущем сезоне Орсолини сыграл 14 поединков за Болонью во всех турнирах, в которых сумел по три раза отличиться голами и результативными передачами.

Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.

Ранее Хулен Лопетеги в открытую заявил о том, что нуждается в новых трансферах.