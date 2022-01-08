Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка тура испанской Примеры, в котором сыграют Гранада и каталонская Барселона.

В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона сыграет в гостях против Гранады.

Роберт Морено, на фоне ничьей против Эльче (0:0), предпочел увидеть с первых минут Виктора Диаса в центре обороны.

Хави, по сравнению с победой над Мальоркой (1:0), выпустил на правый фланг обороны Дани Алвеса, а Хорди Альба отправился на противоположную сторону поля. Гави и Бускетс дополнили полузащиту, а Дембеле, после результативной игры в Кубке Испании, вышел в линии атаки.

Гранада: Максимиано — Кини, Диас, Торренте, Нева — Пуэртас, Милья, Гоналон — Суарес, Молина, Мачис.

Запасные: Эсканделл, Эскудеро, Этеки, Мончу, Абрам, Монторо, Бакка, Домингос, Руис, Пепе, Буцке, Кольядо.



Барселона: тер Штеген — Алвес, Пике, Гарсия, Альба — Гонсалес, Бускетс, Гави — Дембеле, Л. де Йонг, Ютгла.