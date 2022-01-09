Гол Мира в первом тайме принес "нервионцам" три балла.
Севилья - Хетафе, getty images
09 января 2022, 19:14
Севилья в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Хетафе и добилась минимальной победы.
Судьбу матча решил точный удар Мира в середине первой половины игры после передачи Окампоса.
Севилья - Хетафе 1:0
Гол: Мир, 22
Севилья: Дмитрович — Монтьель, Диего Карлос, Кунде (Гудель, 46), Акунья — Фернандо, Оливер Торрес (Ракитич, 62), Жордан — Гомес (Оскар Родригес, 90), Окампос, Рафа Мир.
Хетафе: Сория — Суарес, Митрович, Джене, Куэнка (Кабако, 86) — Сильва (Янкто, 74), Максимович, Аленья, Флорентину (Витоло, 86) - Мата (Поведа, 64), Унал.
Предупреждения: Окампос — Джене, Силва, Флорентину