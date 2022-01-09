Испания

Украинский защитник принес своей команде ничейный результат.

Защитник хихонского Спортинга Василий Кравец, права на которого принадлежат Леганесу, забил первый в своей карьере гол.

В матче 23-го тура испанской Сегунды, Спортинг Хихон в гостях играл против Малаги. На 41-й минуте встречи Кравец вывел свою команду вперед и долгое время этот гол был победным.

К сожалению, за три минуты до конца основного времени матча хозяева поля сумели сравнять счет, тем самым добыв ничью в этом поединке.

В нынешнем розыгрыше Сегунды Кравец сыграл 20 матчей за Спортинг, в которых сумел отдать две голевые передачи, к которым сегодня добавил еще забитый мяч. Этот гол стал первым в профессиональной карьере Василия.

Малага — Спортинг Хихон 2:2

Голы: Брандон, 30 (пен.), Энрикес, 87 — Джюрджевич, 16 (пен.), Кравец, 41.