Испания

Матч Ла Лиги не выявил победителя в напряженной борьбе.

Атлетико в рамках поединка двадцать первого тура чемпионата Испании отправился в гости к Вильярреалу и сыграл вничью.

Подопечные Диего Симеоне открыли счет благодаря роскошному голу Корреа с центра поля, но еще до перерыва Пау Торрес восстановил паритет, а А. Морено в начале второго тайма вывел команду Эмери вперед.

Тем не менее, "матрасники" нашли в себе силы отыграться благодаря голу Кондогбия, который под конец матча заработал удаление.

Вильярреал — Атлетико 2:2

Голы: Торрес, 29, А. Морено, 58 — Корреа, 10, Кондогбия, 67

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Джексон, 86) — Альберто Морено (Пино, 74), Мойсес Гомес, Капу (Иборра, 80), Парехо, Тригерос (Педраса, 74) — Жерар Морено.

Атлетико: Облак — Льоренте, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Врсалько, 63) — Лемар, Кондогбиа, де Пауль (Жоау Фелиш, 62), Карраско — Корреа, Матеус Кунья (Коке, 62).

Предупреждения: Кондобгия

Удаление: Кондогбия, 90+2 (вторая желтая карточка)