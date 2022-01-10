Испания

От дополнительных возможностей было решено отказаться из-за дороговизны их внедрения.

Уже через несколько дней четыре испанские команды, каталонская Барселона, мадридские Реал и Атлетико, а также баскский Атлетик, на полях Саудовской Аравии разыграют Суперкубок Испании-2022.

Пока футболисты и тренерские штабы коллективов-участников разбираются с заключительными деталями спортивной подготовки, организаторы завершают приведение в порядок технических и логистических моментов. В первую очередь — на футбольных аренах.

В частности, стало известно о наборе вспомогательных технологий, которые будут сопровождать работу бригады арбитров на предстоящих матчах.

В уже привычной для испанского футбола связке технологий VAR и VARdict (трансляция на мониторы стадиона картинки из кабинки VAR) будет отсутствовать фирменная Ojo de Halcón (Hawkeye), которая отвечает за пересечение мяча линии ворот, с сопутствующей передачей сигнала на специальные часы на руки главного арбитра.

Главная причина отказа от полезного и доказавшего свою надежность футбольного атрибута — дороговизна его внедрения для арен, которые изначально не были укомплектованы необходимым набором технических средств.

В частности, во время прошлого розыгрыша Суперкубка Испании, когда его пришлось проводить на трех стадионах Андалусии из-за пандемии COVID-19, ни одна из арен оказалась не готова к установке соответствующего оборудования.

Для качественной работы программного обеспечения необходимо 14 специальных камер, размещенных на разных участках спортивного объекта.

Как итог, Королевская Федерация футбола Испании отказалась финансировать проект для фактически другого государства, переложив эту задачу на плечи клубов-участников, которые также не выявили желания тратить дополнительные денежные средства на организацию матчей.