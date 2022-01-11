Испания

Мадридский клуб попросил Рому отпустить испанского форварда до конца сезона.

Нападающий мадридского Реала Борха Майораль, выступающий на правах аренды за Рому, может вернуться в испанскую Ла Лигу в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, Хетафе работает над подписанием нового форварда этой зимой и заинтересован в аренде 24-летнего испанца.

По информации источника, мадридский клуб уже сделал запрос Роме касательно того, сможет ли она отпустить Майораля в нынешнее трансферное окно.

В текущем сезоне Борха провел за римский клуб 11 неполных матчей во всех турнирах, выходя преимущественно со скамейки запасных, забил один гол и отдал одну результативную передачу.