Испания

"Желтая подлодка" попытается спастись от вылета.

Кадис из-за неудовлетворительных результатов принял решение расстаться с Альваро Серверой и уже нашел ему замену.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, новым главным тренером команды стал Серхио Гонсалес.

Отметим, что предыдущим местом работы специалиста был Вальядолид, в котором он трудился с апреля 2018 года по лето 2021 года.

Напомним, что Кадис после двадцати сыгранных матчей набрал четырнадцать баллов и находится на предпоследнем месте.