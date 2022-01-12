"Желтая подлодка" попытается спастись от вылета.
Серхио Гонсалес, фото Кадис
12 января 2022, 00:59
Кадис из-за неудовлетворительных результатов принял решение расстаться с Альваро Серверой и уже нашел ему замену.
Как сообщает официальный сайт испанского клуба, новым главным тренером команды стал Серхио Гонсалес.
Отметим, что предыдущим местом работы специалиста был Вальядолид, в котором он трудился с апреля 2018 года по лето 2021 года.
Напомним, что Кадис после двадцати сыгранных матчей набрал четырнадцать баллов и находится на предпоследнем месте.