Испания

Завершились матчи испанской Ла Лиги.

В рамках двадцатого тура испанской Ла Лиги состоялось два поединка.

Осасуна на своем поле уверенно переиграла Кадис, отправив в ворота соперника по голу в каждом из таймов. Голами отличились Будимир и Барха.