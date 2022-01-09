В рамках двадцатого тура испанской Ла Лиги состоялось два поединка.
Осасуна на своем поле уверенно переиграла Кадис, отправив в ворота соперника по голу в каждом из таймов. Голами отличились Будимир и Барха.
Осасуна — Кадис 2:0
Голы: Будимир, 38, Барха, 48
Осасуна: Эррера — Хосе Анхель, Хуан Крус, Давид Гарсия, Видаль — Рубен Гарсия (Санчес, 76), Монкайола, Торро, Барха (Роберто Торрес, 77) — Кике Гарсия, Будимир (Брашанц, 81)
Кадис: Ледесма — Эспино, Виктор Чуст, Кала, Фали Хименес — Арсамендия (Бастида, 72), Аларкон, Йонссон (Алехо, 46), Чапела (Андоне, 60) — Алекс Фернандес (Осмайич, 72), Собрино
Предупреждения: Хуан Крус, Арсамендия, Торро, Андоне,
Атлетик в гостях у Алавеса не сумел сломить сопротивление противника, так и не распечатав ворота Пачеко. Алавес проводил неплохие контратаки, однако Унаи Симон был начеку.
Алавес — Атлетик 0:0
Алавес: Пачеко — Дуарте, Лежен, Мязга, Агиррегабириа — Риоха (Мендес, 65), Ману Гарсия, Мойя, Джейсон (Эскаланте, 41) — Хоселу, де ла Фуэнте
Атлетик: Унаи Симон — Баленсиага, Мартинес, Йерай Альварес, Де Маркос — Муниаин, Дани Гарсия, Венседор (Саррага, 4), Беренгер — Сансет (Рауль Гарсия, 60), Уильямс (Вильямс, 60)
Предупреждения: Лежен, Дуарте