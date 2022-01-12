Испания

Наставник Реала прокомментировал предстоящую встречу Суперкубка Испании.

В полуфинальном поединке Суперкубка Испании мадридскому Реалу предстоит встретиться с каталонской Барселоной.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал будущую встречу своей команды с принципиальным соперником, отметив, что все находятся в равных условиях.

Барселона — Реал. Накануне

"Мне нравится игра Барселоны, Хави имеет четкое представление о том, что он хочет. С новым тренером Барса становится только лучше.

Любая игра начинается со счета 0:0. До Хави так было, при нем так, и после него так будет. Посмотрим, чем закончится наша встречу, в футболе все может быть", — приводит слова специалиста AS.

Матч Барселона — Реал состоится в среду, 12 января. Начнется поединок в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.