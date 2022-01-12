Наставник Реала прокомментировал предстоящую встречу Суперкубка Испании.
карло анчелотти, getty images
12 января 2022, 10:35
В полуфинальном поединке Суперкубка Испании мадридскому Реалу предстоит встретиться с каталонской Барселоной.
Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал будущую встречу своей команды с принципиальным соперником, отметив, что все находятся в равных условиях.
Барселона — Реал. Накануне
"Мне нравится игра Барселоны, Хави имеет четкое представление о том, что он хочет. С новым тренером Барса становится только лучше.
Любая игра начинается со счета 0:0. До Хави так было, при нем так, и после него так будет. Посмотрим, чем закончится наша встречу, в футболе все может быть", — приводит слова специалиста AS.
Матч Барселона — Реал состоится в среду, 12 января. Начнется поединок в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.