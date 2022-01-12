Испания

Полузащитник не получает практики в Италии.

В начале 2020 года Рома под руководством португальского наставника Паулу Фонсеки подписала тогда еще полузащитника Эльче Гонсало Вильяра, который фактически сразу стал привлекаться главным тренером в стартовый состав основной команды.

Однако, приход на руководящую должность в римском коллективе Жозе Моуриньо изменил положение 23-летнего футболиста в клубе.

Испанец в текущем сезоне принял участие всего в 6 матчах (204 минуты), не отличившись результативными действиями, а текущая зимняя трансферная компания на этом фоне видится для него возможностью изменить ход своей карьеры.

Испанский Хетафе вызвался помочь воспитаннику академии Эльче с возвращением на родину, а сам футболист с радостью принял это предложение, отказавшись от множества других, среди которых можно было выделить варианты от Сампдории, Сельты и Валенсии.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Хетафе предложил Роме арендовать у нее Вильяра. Ожидается, что информация о совершении сделки будет опубликована в ближайшее время.