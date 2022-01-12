Испания

Стал известен состав каталонцев на матч против мадридцев.

В рамках полуфинального поединка Суперкубка Испании Барселона сыграет против мадридского Реала.

Хави Эрнандес доверил место в стартовом составе новичку команды Феррану Торресу. Также с первых минут сыграют Де Йонг и Араухо, которые восстановились после травм.

Барселона: Тер Штеген — Алвес, Араухо, Пике, Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Гави- Дембеле, Л. Де Йонг, Торрес

Запасные: Пуч, Фати, Нето, Ленгле, Педри, Мингса, Пенья, Нико, Джужла

Матч Барселона — Реал состоится сегодня. Начнется поединок в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.