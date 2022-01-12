Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов полуфинального поединка за Суперкубок Испании.

В полуфинальном поединке за Суперкубок Испании каталонская Барселона встречается с мадридским Реалом.

Смотреть видео лучших моментов данного противостояния вы можете на Football.ua.

0:1. Видео гола Винисиуса Жуниора:

1:1. Видео гола Де Йонга:

1:2. Видео гола Бензема:

2:2. Видео гола Фати:



Данная новость обновляется...

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Барселона — Реал Мадрид вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.