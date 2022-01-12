Представляем вашему вниманию видео лучших моментов полуфинального поединка за Суперкубок Испании.
Барселона — Реал Мадрид, getty images
12 января 2022, 23:17
В полуфинальном поединке за Суперкубок Испании каталонская Барселона встречается с мадридским Реалом.
Смотреть видео лучших моментов данного противостояния вы можете на Football.ua.
0:1. Видео гола Винисиуса Жуниора:
1:1. Видео гола Де Йонга:
1:2. Видео гола Бензема:
2:2. Видео гола Фати:
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Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Барселона — Реал Мадрид вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.