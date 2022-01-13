Испания

Наставник Ювентуса высказался о поражении своей команды в Суперкубке Италии.

Гол Алексиса Санчеса принес Интеру непростую победу над туринским Ювентусом в матче за Суперкубок Италии.

Главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри высказался о поражении своей команды.

"Это была хорошая проверка на прочность, настоящий мужской футбол. Обидно пропускать такие мячи за пять секунд до финального свистка, делать такие глупые ошибки. В первые 10 минут матча у нас мало что получалось, но затем мы действовали очень хорошо.

Важно эту злость и обиду от поражения правильно выплеснуть в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. Увы, Суперкубок — это один матч, в котором все решается и нет права на ошибку", — приводит слова итальянского специалиста Football Italia.

Напомним, что на Footbal.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Ювентус (2:1).