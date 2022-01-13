Испания

Подопечные Диего Симеоне уступили, ведя по ходу встречи.

Атлетик в рамках полуфинального поединка Суперкубка Испании играл против Атлетико и добыл волевую победу.

На автогол Симона баски ответили точным ударами Альвареса и Н. Вильямса. Теперь Атлетик сыграет в финальном матче против Реала, который ранее обыграл Барселону.

Атлетико — Атлетик 1:2

Голы: Симон, 62 (автогол) — Альварес, 77, Н. Вильямс, 81

Атлетико: Облак — Врсалько, Хименес, Эрмосо, Льоренте (Лоди, 46) — Карраско, Коке (Эррера, 84), Кондогбиа (де Пауль, 51), Лемар (Матеус Кунья, 85) — Корреа (Суарес, 71), Жоау Фелиш.

Атлетик: Симон — Де Маркос, Мартинес, Альварес, Баленсиага (Берчиче, 75) — Дани Гарсия, Саррага (Весга, 70), Сансет (Рауль Гарсия, 70), Беренгер (Н. Вильямс, 70) И. Вильямс, Муниаин.

Предупреждения: Врсалько — Мартинес, И. Вильямс, Весга

Удаление: Хименес, 90+4