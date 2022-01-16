Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Суперкубка Испании.

Реал в рамках финального поединка Суперкубка Испании сыграет против действующего обладателя титула — Атлетика.

Реал — Атлетик

Воскресенье, 16 января, 20:30. Международный стадион имени Короля Фахда, Эр-Рияд. Главный арбитр встречи — Сесар Сото Градо.

После введения нового формата Суперкубка Испании турнир стал немного неоднозначным, ведь уже третий розыгрыш кряду в финале встречаются те, кто в других странах в таких матчах не участвуют. Реал и Атлетик выбили из турнира Барселону, которая выиграла Кубок Испании, и действующего чемпиона страны — Атлетико.

Однако нужно понимать, что Реал — сильнейшая команда в Испании на данный момент, а баски — действующий обладатель Суперкубка Испании. Команды уже встречались в Ла Лиге — тогда победу отпраздновали мадридцы, но Атлетик показал, что готов соперничать в открытом футболе. В целом, баски выглядели очень здорово.

Наверное, Атлетик будет и в этот раз рассчитывать на быстрые вертикальные атаки, а предпосылок для их успеха достаточно. Оборона в лице Милитао и Начо продемонстрировала себя не лучшим образом в матче против Барселоны, а потому резвые нападающие басков могут воспользоваться отсутствием Алабы.

Впрочем, нужно понимать, что Атлетик обыграл Атлетико не без доли везения — баскам удалось забить два мяча в короткие сроки и застать соперника врасплох. Однако Марселино уже приводил команду к победе в Суперкубке Испании и знает как настроить своих подопечных.

Статистика личных встреч этих команд за последние пять игр полностью на стороне Реала. У мадридцев четыре победы при одном проигрыше, который состоялся в полуфинале розыгрыша Суперкубка Испании ранее.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Диас, Бэйл, Алаба, Карвахаль — Нуньес, Венседор, Капа, Вильялибре