Испания

"Сине-гранатовые" не получали официальных предложений по нидерландскому хавбеку.

Ранее появлялась информация об интересе к полузащитнику Барселоны Френки де Йонгу со стороны лондонского Челси, однако на данном этапе "синие" не делали никаких предложений — утверждает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "сине-гранатовые" на данный момент не ведут никаких переговоров о продаже 24-летнего нидерландского хавбека.

Дело в том, что Барселона не получала официальных предложений по Френки, включая 33 миллиона фунтов от Челси, которые фигурировали в прессе.

Более того, в зимнее трансферное окно лондонский клуб сосредоточится на усилении линии обороны.

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