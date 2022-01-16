Испания

Еще один футболист Бетиса обвинил представителей Севильи в нечестной игре.

Полузащитник Бетиса Виктор Камараса подтвердил обвинения Кристиана Тельо в адрес наставника Севильи Хулена Лопетеги, который скомандовал Хордану симулировать головокружение после инцидента в кубков поединке между командами.

"Надеюсь, Хордан как можно скорее поправится и с ним все будет в порядке. Тем не менее все, включая судью, слышали как Лопетеги скомандовал ему симулировать головокружение и сказал упасть на газон.

Я не обвиняю Хордана, но должен рассказать о том, что произошло на самом деле", — написал хавбек в своем Twitter.

Bochornoso e injustificable la acción de alguien que no representa a nuestra afición. Espero que Joan Jordan esté bien, aunque todos hemos escuchado (incluido el 4º arbitro) como su entrenador le incitaba a “marearse y tirarse al suelo” . pic.twitter.com/oT3m0CZAUp — Victor Camarasa (@vicama8) January 15, 2022

Ранее у Хордана диагностировали черепно-мозговую травму по итогам инцидента во время кубкового матча.