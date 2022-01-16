Еще один футболист Бетиса обвинил представителей Севильи в нечестной игре.
виктор камараса (слева), getty images
16 января 2022, 15:50
Полузащитник Бетиса Виктор Камараса подтвердил обвинения Кристиана Тельо в адрес наставника Севильи Хулена Лопетеги, который скомандовал Хордану симулировать головокружение после инцидента в кубков поединке между командами.
"Надеюсь, Хордан как можно скорее поправится и с ним все будет в порядке. Тем не менее все, включая судью, слышали как Лопетеги скомандовал ему симулировать головокружение и сказал упасть на газон.
Я не обвиняю Хордана, но должен рассказать о том, что произошло на самом деле", — написал хавбек в своем Twitter.
Ранее у Хордана диагностировали черепно-мозговую травму по итогам инцидента во время кубкового матча.