Испания

Футболист остается под наблюдением врачей.

Поединок 1/8 финала Кубка Испании между Бетисом и Севильей завершилась в лучших традициях дерби — грандиозным скандалом.

Поединок был прерван после того, как в конце первого тайма во время празднования гола Фекира одним из болельщиков была брошена пластмассовая палка в сторону футболистов Севильи, которая в итоге угодила в голову Хордану.

Как сообщает официальный сайт "нервионцев", у футболиста диагностировали черепно-мозговую травму, в следствии чего он по-прежнему находится под наблюдением врачей. Таким образом, участие Хордана в доигровке матча остается под вопросом.

Кроме того, Севилья осудила "акт насилия", а также выразила убеждение, что виновник не относится к поклонникам Бетиса и каким-либо другим клубам Испании.

Ранее форвард Бетиса Тельо выразил мнение, что Хордан симулировал головокружение.