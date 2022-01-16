Испания

Состоялись очередные поединки национального кубка Испании.

Завершились очередные поединки 1/8 финала Кубка Испании, после которых стали известны имена еще двух четвертьфиналистов турнира.

В первой встрече Валенсия одержала минимальную победу над Атлетико Балеарес со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит уже на первой минуте, а его автором стал Маркос Андре.

Атлетико Балеарес – Валенсия 0:1

Гол: Маркос Андре, 1.

Валенсия: Доменек — Диахаби, Москера, Альдерете — Муса, Рачич (Фулькье, 63), Гальямон (Морено, 90), Гайя (Тони Лато, 77) — Куандреди — Дуро, Маркос Андре (Гедеш, 64).

Во второй игре, которая прерывалась из-за скандала, связанного с болельщиками, Бетис на своем поле обыграл Севилью со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Фекир и Каналес, а у "нервионцев" единственный мяч забил Гомес.

Бетис – Севилья 2:1

Голы: Фекир, 39, Каналес, 73 — Гомес, 35.

Бетис: Силва — Бельерин (Сабали, 39), Песселья, Гонсалес, Морено — Родригес, Карвалью — Каналес, Фекир, Хуанми (Тельо, 79) — Иглесиас.

Севилья: Пастор — Монтиель, Гудель (Кунде, 39), Диего Карлос, Рекик (Ромеро, 78) — Торрес (Гудель, 67), Жордан (Акунья, 39), Ракитич — Окампос, Гомес, Мир (Корона, 67).

Предупреждения: Фекир, Карвалью, Морено — Окампос, Монтиель, Акунья, Кунде.