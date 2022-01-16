Испания

Спортивные принципы восторжествовали.

Севильское дерби в рамках 1/8 финала Кубка Испании между Бетисом и Севильей так и не удалось завершить в установленные сроки в результате попадания в голову полузащитника "нервионцев" Жоана Хордана брошенного с трибун предмета в начале второго тайма.

В официальном протоколе игры, составленном главным арбитром матча Рикардо Де Бургосом Бенгоэтчеа, указана следующая информация относительно произошедшего:

"Матч был приостановлен 15.01.2022 в 23:46 по местному времени из соображений инцидента вмешательства публики на трибунах в ход поединка. На фоне того, как Реал Бетис забил гол на 39-й минуте, полая перекладина из ПВХ примерно 50 см длинной была брошена в футболиста гостевой команды Жоана Хордана.

Этот бросок был сделан с нижних рядов справа от туннеля для футболистов и технического персонала в тот момент, когда мы выходили из подтрибунных помещений на второй тайм. В предполагаемом месте броска находились болельщики в футболках, шарфах и с атрибутикой домашней команды.

Упомянутая перекладина ударила по голове игрока Севильи с восьмым номером на спине, Жоана Хордана, который упал на футбольное поле, и нуждался в медицинской помощи. Учитывая изложенные факты, бригада арбитров приняла решение приостановить встречу, согласно статьи 240 п.2 Общего регламента Королевской Федерации футбола Испании (RFEF).

Матч начинали игроки Севильи. В первом тайме Бетис оборонялся на левой половине поля. Результат на момент выхода из подтрибунных помещений — 1:1, а матч должен был возобновиться с контролем мяча Севильей. Дополнительное время к эпизоду — 4 минуты.

В результате инцидента, описанного ранее, игроку Севильи под номером 8, Жоану Хордану, понадобилась медицинская помощь. Делегат гостевой команды, после приостановки игры, сообщил нам о том, что указанный игрок был переведен в медицинский центр для повторного освидетельствования произошедшего", — гласят судейские записки.

RFEF изучил протокол поединка, после чего вынес решение о том, что матч будет продолжен, основываясь на желании "обеспечить нормальное развитие соревнований".

Бетис запросил поставить возобновленный поединок на 17:00 16 января, в то время как Севилья указывала на необходимость дополнительного обследования Хордана, и проведение второй части поединка 19 января, однако руководящий орган принял предложение домашней команды, даже с учетом того факта, что пострадавший футболист гостей может не принять участие в игре.

Отметим, что немногим позднее, по завершении событий на футбольном поле, нападающий "зелено-белых" Кристиан Тельо рассказал о том, что главный тренер соперников Хулен Лопетеги "просил пострадавшего футболиста симулировать головокружение".