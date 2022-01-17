Испания

Игрок рискует провести полгода без футбола.

Контракт французского нападающего Усмана Дембеле с каталонской Барселоной подходит завершению уже следующим летом, однако клуб и футболист до сих пор не пришли к единой позиции относительно его продления.

Стороны однажды уже были близки к заключению сделки, однако представители игрока узнали о многомиллионных предложениях "блаугранас" относительно возможного трансфера Эрлинга Холанда из дортмундской Боруссии, в то время как их клиенту предлагалось понизить зарплату, в результате чего переговоры сорвались.

Как итог, Дембеле сейчас отмалчивается в отношении своих планов на будущее, а его клуб упускает последнюю возможность получить за него хоть какую-то сумму компенсации на трансферном рынке.

Это и вынудило Барселону, согласно сообщению ресурса Foot Mercato, выступить с ультиматумом в адрес 24-летнего француза.

Каталонцы не будут допускать игрока к работе с основной командой в случае, если он не согласится на продление контракта до конца января.

Отметим, что "блаугранас" предлагали своему футболисту оклад в размере от 20 до 25 млн евро за сезон, однако представители Дембеле запросили 40 млн евро.