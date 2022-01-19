Испания

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Эспаньол в гостевом поединке 21-го тура испанской Ла Лиги против Кадиса испытал неожиданные трудности в противостоянии против команды, которая идет в зоне вылета. Несмотря на быстрый гол, "попугаи" потеряли контроль над ситуацией во втором тайме, а концовку матча, так и вовсе, завершали два гола в их ворота, один из которых оказался незасчитан, а на шестой компенсированной минуте Рауль Де Томас спас свою команду от досадного поражения.

Обзор матча:

Кадис — Эспаньол 2:2

Голы: Негредо, 54, Алехо, 90+1 — Морланес, 10, де Томас, 90+6

Кадис: Ледесма — Эспино, Кала (Чуст, 46), Фали Хименес, Карселен (Парра, 78) — Переа (Арсамендиа, 68), Сан-Эметерио, Алекс Фернандес, Сальви Санчес (Алехо, 73) — Негредо, Лосано (Собрино, 73)

Эспаньол: Диего Лопес — Кабрера, Калеро, Серджи Гомес, Хиль (Алейш Видаль, 64) — Морланес, Дардер, Мелендо (Морон, 83), Пуадо, Эмбарба (Меламед, 64) — де Томас

Предупреждения: Ледесма, Алехо, Эспино, Фали Хименес — Кабрера.