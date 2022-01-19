Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках двадцать первого тура испанской Ла Лиги Кадис принимал на своем поле Эспаньол.

Игра проходила в довольно равной манере с поочередными атаками команд. На гол Морланеса хозяева поля ответили точным ударом Негредо.

На первой минуте добавленного ко второму тайму времени Алехо, казалось, вырвал победу для Кадиса, но Де Томас спас ничью для "попугаев".

Кадис — Эспаньол 2:2

Голы: Негредо, 54, Алехо, 90+1 — Морланес, 10, де Томас, 90+6

Кадис: Ледесма — Эспино, Кала (Чуст, 46), Фали Хименес, Карселен (Парра, 78) — Переа (Арсамендиа, 68), Сан-Эметерио, Алекс Фернандес, Сальви Санчес (Алехо, 73) — Негредо, Лосано (Собрино, 73)

Эспаньол: Диего Лопес — Кабрера, Калеро, Серджи Гомес, Хиль (Алейш Видаль, 64) — Морланес, Дардер, Мелендо (Морон, 83), Пуадо, Эмбарба (Меламед, 64) — де Томас

Предупреждения: Ледесма, Кабреро, Алехо, Эспино, Фали Хименес.