Испания

Защитника могут увести другие клубы.

Контракт уругвайского защитника каталонской Барселоны Рональда Араухо подходит к завершению уже через полтора года, поэтому другие клубы постепенно начинают приглядываться к его возможному трансферу.

Поскольку финансовое положение "блаугранас" на данный момент оставляет желать лучшего, то они точно не намерены расставаться с 22-летним исполнителем, который в последствии может стать незаменимым игроком их основного состава.

Однако, интерес Барселоны к таким футболистам, как Николас Зюле, Андреас Кристенсен и Маттиас Гинтер серьезно беспокоит уругвайского защитника, так как данные футболисты являются его прямыми конкурентами по позиции.

При этом, заработная плата у Араухо на данный момент составляет всего 900 тыс. евро за сезон, в то время как потенциальные новички каталонцев имеют куда большие оклады в своих нынешних клубах, что только усложняет процесс переговоров.

В текущем сезоне Араухо принял участие уже в 22 матчах, забив при этом два гола.