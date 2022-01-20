Испания

Football.ua анонсирует поединок в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Эльче примет на своем поле мадридский Реал в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Эльче — Реал Мадрид

Четверг, 20 января, 20:00. Мануэль Мартинес Валеро, Эльче. Главный арбитр — Хорхе Фигероа Васкес. Прямая трансляция на Megogo.

В последних матчах Эльче, который является одним из претендентов на понижение в классе, набрал весьма неплохой ход. Это касается не только выступлений в испанской Ла Лиге, но и в Кубке Короля.

В чемпионате страны подопечные Родригеса идут на успешной серии из трех матчей кряду, обыграв Вильярреал и Эспаньол, а также сыграв вничью с Гранадой, тогда как в Кубке Испании довольно в прагматичном стиле они прошли Лехону, Унионистас и Альмерию. Стоит также вспомнить, как не так давно Эльче стал проблемой для каталонский Барселоны — команда Родригеса, проигрывая по ходу матча в два мяча, сумела отыграться после перерыва, но пропустила решающий гол в концовке противостояния. Учитывая все вышеперечисленное, кажется, что для коллектива Анчелотти Эльче вряд ли станет легкой прогулкой в предстоящем поединке.

Мадридскому Реалу в этом сезоне чемпионата Испании становится уж слишком скучновато на вершине турнирной таблицы. Атлетико как-то не думает показывать хотя бы что-то похожее чемпионскую игру, а о Барселоне уже слишком много было сказано — перестройка требует времени. И вот пока привычные всем гранды Испании не могут найти свою игру, главными конкурентами Реала остаются Севилья и Бетис.

И пусть подопечные Карло Анчелотти сегодня выглядят доминирующей силой в испанской футболе, они отнюдь не является непобедимыми и могут допускать осечки, как и любая другая команды. Вспомним хотя бы то, как Хетафе удавалось одержать минимальную победу над Реалом в рамках Ла Лиги или же то, как у скромного Кадиса получалось увезти со Сантьяго Бернабеу ничейный результат.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Карло Анчелотти. Так, на победу Реала предлагается коэффициент 1,52, тогда как потенциальный успех Эльче оценивается показателем 6,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Ориентировочные составы

Не сыграют: ... — Асенсио, Бэйл, Мариано Диас, Милитао

Под вопросом: Фидель, Касилья, Паласиос — Карвахаль