Испания

Рома готова отдать 24-летнего гвинейца в аренду.

Валенсия заинтересована в подписании центрального полузащитника Амаду Диавара, права на которого принадлежат Роме.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "летучих мышей" ведет переговоры с 24-летним уроженцем Гвинеи, пытаясь убедить его переехать в Испанию.

Что касается Ромы, то римский клуб готов расстаться с Диавара и отдать его в другой клуб этой зимой на правах арендного соглашения.

В текущем сезоне Амаду Диавара провел за Валенсию 8 неполных поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей.

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