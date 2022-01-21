Испания

Молодой испанец продолжает страдать от различного рода повреждений.

В 1/8 финала Кубка Испании Барселона уступила Атлетику Бильбао (2:3) и вылетела из турнира.

Кроме того, матч для поклонников "сине-гранатовых" был омрачен очередной травмой Ансу Фати, который был вынужден досрочно покинуть поле.

Как сообщает официальный Twitter Барселоны, футболист получил травму двуглавой мышцы бедра. Точные сроки восстановления будут определяться после дополнительного медицинского обследования.

Отметим, что относительно недавно Фати вернулся в строй после травмы подколенного сухожилья, из-за которой он пропустил 11 матчей своей команды.

Кроме того, поражение в Кубке Испании прокомментировал наставник Барселоны Хави Эрнандес.