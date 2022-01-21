Испания

Наставник "блаугранас" поделился своими мыслями после игры с Атлетиком.

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка Испании против Атлетика (2:3).

"Я думаю, что Атлетик провел отличный матч. Нам было трудно добиться прогресса в игре. Они защищались очень хорошо, с огромной интенсивностью. Они превосходили нас в борьбе и выглядели сильными во всех областях.

Гол Педри дал нам крылья для дополнительного времени. Затем последовал роковой пенальти. Мы пытались, но у нас ничего не получалось. У нас нет другого выбора, кроме как продолжать верить в этот проект. Мы должны верить в Ла Лигу и Лигу Европы. Я не знаю другого пути, кроме работы", — приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось, что Фати получил очередное повреждение в матче против Атлетика.